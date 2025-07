DENÚNCIA

Bruno Henrique vira réu por manipulação de partida em jogo do Flamengo

Atacante rubro-negro foi denunciado pelo MP e agora responde criminalmente pelo crime de manipular partida; irmão do atleta também virou réu

A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nesta sexta-feira (25) e tornou réu o atacante do Flamengo Bruno Henrique por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023.>