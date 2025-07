'QUERIA MAIS TEMPO'

Ex-ator da Globo revela que Preta Gil foi sua primeira namorada: 'Éramos tão jovens, tão lindos'

'Nunca vou esquecer o fascínio que eu tinha de te ver dançar', escreveu Rodrigo Penna, que atuou em 'Vamp'

"Nem as noites no Expresso em Salvador, nem bailinhos, nem nada desse século. As mais lindas lembranças que tenho são só nossas. Éramos tão jovens, tão lindos e cheios de desejo, cheios de questões. Não durou nem um ano, pouco depois eu fui estudar em Londres e você se casou com Otávio, amigo querido. Eu queria mais tempo, algum tempo, pra te abraçar e te contar o quanto você foi importante na minha vida. A primeira namorada!", escreveu.>

"Os beijos de mãos dadas na praia, as muitas violadas, crises de ciúme, o tanto de doçura com o qual eu era, e ainda sou, recebido pela sua família amada. Os papos com seu pai e o carteado com as meninas da casa enquanto esperava você chegar. Nunca vou esquecer o fascínio que eu tinha de te ver dançar. Sempre a mais suingada na pista, a mais sexy, deslumbrante, uma verdadeira ventania! Tão jovem e já tão à frente do seu tempo. E ele passou, o tempo, e você, meu bem, fez da vida um lindo espetáculo e do mundo uma plateia".>