DESPEDIDA

Corpo de Preta Gil chega ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Velório da cantora será aberto ao público, entre 9h e 13h

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 08:17

Preta Gil faleceu no último domingo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Preta Gil chegou, às 7h desta sexta-feira (25), ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado. A despedida da cantora será aberta ao público, entre 9h e 13h. A artista morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer, descoberto em janeiro de 2023.>

As imagens mostram um caixão prateado sendo retirado do carro funerário e conduzido para o interior do local. A cerimônia terá um espaço reservado no saguão do teatro para amigos e familiares, onde haverá um telão de LED com imagens de Preta. Segundo a família Gil, não estão previstas apresentações musicais ou trio elétrico durante a despedida.>

O velório acontece em uma data simbólica: o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Preta sempre lutou contra o racismo e defendeu o empoderamento feminino e o amor-próprio.>

Segundo a Prefeitura do Rio, várias ruas no entorno do Theatro Municipal terão interdições para o acolhimento dos fãs que vão comparecer ao velório. Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb participarão do esquema.>

O corpo de Preta Gil chegou ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última quinta-feira (25), e foi levado para o Rio de Janeiro logo sem seguida.>

Após o velório, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h. O cortejo será feito no carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo circuito de megablocos da cidade, que ganhou o nome da artista. Ela foi uma grande incentivadora do Carnaval de rua no Rio, e comandava o "Bloco da Preta".>