Corpo de Preta Gil será cremado: o que dizem as religiões de matriz africana

Cantora será homenageada no Theatro Municipal do Rio e terá corpo cremado em cerimônia íntima

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de julho de 2025 às 08:04

Preta Maria Gadelha Gil Moreira Crédito: Reprodução

Preta Gil será velada nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, lugar simbólico escolhido para a despedida pública da artista, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Em seguida, o corpo será cremado em cerimônia reservada à família e amigos próximos, às 14h, no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju.>

A decisão pela cremação, um pedido feito por ela ainda em vida, surpreendeu parte do público, especialmente por Preta Gil ser conhecida por sua ligação com o candomblé. A dúvida que surgiu para muitos: “Cremar é permitido dentro das religiões de matriz africana?”>

Preta Gil nunca se limitou a uma única tradição religiosa. Ao longo da vida, ela transitou entre o candomblé, o catolicismo (era devota de Nossa Senhora Aparecida), e práticas espirituais diversas. Era comum vê-la vestindo branco às sextas-feiras, carregando guias de Oxalá, frequentando terreiros e ao mesmo tempo usando água benta e expressando respeito por todas as manifestações de fé.>

Essa vivência espiritual múltipla refletia sua personalidade aberta: Preta valorizava amor, união e tolerância entre as crenças. Para ela, espiritualidade era acolhimento e conexão.>

Cremação no candomblé: é proibida? >

Nas tradições afro-brasileiras, como o candomblé, há um valor simbólico forte na devolução do corpo à terra. Segundo a religião, Nanã entregou a Oxalá o barro com o qual os humanos foram moldados, e por isso, o sepultamento costuma ser preferido. A terra representa o ciclo da vida e a reconexão com os orixás, especialmente Obaluaiê, ligado à cura, morte e à renovação.>

No entanto, isso não significa que a cremação seja proibida. De acordo com o babalorixá Rodney William, em entrevista ao Mundo Negro, não existe uma regra rígida que impeça a cremação. As práticas variam entre as diferentes nações e casas de santo. "Cabe à família e à vontade da pessoa. Não há uma proibição formal no candomblé", afirmou.>

Em entrevista recente à revista Quem, Pai Celinho, babalorixá ligado à trajetória espiritual de Preta Gil, contou que ela foi cuidada em vida de forma especial. A primeira obrigação de santo da artista foi realizada no tradicional terreiro do Gantois, em Salvador, aos 15 anos.>

Pai Celinho D'Omolu e Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram