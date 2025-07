HISTÓRIA INUSITADA

Estágio, contrato, 'adoção': Como Ju De Paulla conheceu Preta Gil

Em vídeo publicado nas redes sociais, melhor amiga da cantora detalhou com as duas se aproximaram

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 22:53

Ju de Paulla e Preta Gil Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Grande amiga de Preta Gil, Ju De Paulla chegou a fazer um vídeo no mês passado em que explicou como conheceu a filha de Gilberto Gil e de que forma as duas se tornaram tão próximas, passando a morar juntas. De grande fã, ela chegou a ser chamada de "filha" por Preta nas redes sociais. Nos comentários do vídeo, Preta brincou: "Aiiii adotei mesmooooo!!">

A DJ e influenciadora que esteve presente ao lado da cantora dia após dia durante o tratamento contra o câncer explicou como essa conexão começou; na época ela era apenas uma grande fã. "Eu conheci a Preta em uma casa minúscula onde ela fazia show no Botafogo; eu fazia faculdade ali perto. Eu achei maravilhoso porque Preta ficava na pista com os fãs dançando e eu falava: 'Cara, que mulher legal'. Aí eu comecei a frequentar", disse, expressando sua admiração já de imediato pela personalidade da artista.>

Já em uma outra casa onde Preta passou a se apresentar, Ju decidiu fazer um pedido inusitado: uma oportunidade estágio no Bazar da Preta, já que precisava comprovar horas na faculdade em que cursava. "Eu precisando de horas na faculdade pedi pra ela assinar e ela falou: 'Claro que pode'. Aí no bazar eu virei líder, comecei a organizar e eu ia muito na casa dela, pegar as roupas que a galera mandava, separar. Nisso, a gente foi ficando mais próxima. Aí ela foi me chamando para mais coisas de trabalho, estágio na produção [...] Mas até ali eu era fã que estava fazendo um corre e ela me ajudava com horas", ressaltou De Paulla.>

No entanto, teve um momento de virada nessa relação que levou De Paulla a morar com Preta, tornando-se com o tempo a sua melhor amiga. Foi um convite para assistir uma entrevista na casa de Preta que a fez criar raízes lá. "Eu estava eu Duh Marinho em em uma batalha que ela ia ser a jurada, aí ela me chamou a gente pra ir para casa dela assistir uma entrevista dela com Marília Gabriela. Como era muito longe ela chamou a gente dormir. Aí no outro dia ela falou: 'fica aí mais uma dia". Nisso se passaram dois dias e ela falou:' Não vai embora não, pode ficar'. Como a gente não tinha roupa ela comprou um monte de roupa pra gente e a gente ficou duas semanas direto na casa dela", detalhou a história inusitada.>

Por fim, as duas não desgrudaram, com Ju dando todo carinho e dividindo momentos especiais com a cantora. "Depois disso a gente nunca saiu mais da casa dela. Eu estava sem trabalho e eu virei a assessoria pessoal dela e comecei a trabalhar com ela, já morando junto com ela", finalizou.>