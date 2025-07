DURANTE TRATAMENTO

Ju de Paulla revela 'ingrediente secreto' na comida de Preta Gil: 'Ela ficou em choque'

Melhor amiga da cantora mostrou que ajudava artista a se alimentar

Melhor amiga de Preta Gil (1974-2025), Ju de Paulla mostrou nos Stories do Instagram alguns vídeos e prints de conversas com a cantora, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos de idade. Nas postagens, compartilhadas na madrugada desta quarta-feira (23), a influenciadora e DJ deu detalhes sobre a alimentação da artista durante o tratamento contra o câncer.>

As conversas mostram as estratégias que Ju adotava para não deixar Preta sem se alimentar. Entre elas, oferecer as comidas favoritas da filha de Gilberto Gil e até colocar um 'ingrediente secreto' nas receitas: whey protein. O objetivo era aumentar as taxas de proteína necessárias para a artista.>