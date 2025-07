LEGADO DA SOLIDARIEDADE

De amiga a benfeitora: Preta Gil seguiu os passos de Paulo Gustavo nas Obras Sociais Irmã Dulce

Cantora que faleceu no último domingo tinha forte relação de amizade com humorista e também se aliou à OSID

Muito próximo da Osid, Paulo Gustavo atuava como embaixador da instituição, fazia visitas frequentes ao local e chegou a doar R$ 1,5 milhão. Essa ligação afetiva acabou sensibilizando Preta Gil, amiga íntima do artista, que passou a apoiar o trabalho das Obras após a partida do humorista — apesar de já considerar a Bahia como uma segunda casa há anos.>

Nos últimos meses, Preta Gil doou mais de R$ 30 mil à instituição. Segundo Maria Rita, os valores foram arrecadados por meio de uma live musical realizada durante a pandemia e dois bazares com peças retiradas do próprio guarda-roupa da artista. Cada uma dessas ações rendeu, em média, R$ 10 mil.>

A superintendente detalhou o destino das doações. O valor da live foi usado na compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da Osid. A renda do bazar de 2022 foi direcionada para o Hospital dos Olhos, ainda em construção. Já os recursos do bazar de 2023 foram utilizados na compra de medicamentos e materiais hospitalares.>

Mesmo enfrentando um diagnóstico de câncer no intestino, Preta Gil manteve o vínculo com a instituição e demonstrou sua fé em Santa Dulce dos Pobres. Durante passagens por Salvador, participou de duas missas e realizou orações no santuário dedicado à santa, no Largo de Roma.>