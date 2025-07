AMOR!

‘Estenda-se infinito, mãezinha’: Francisco Gil compartilha despedida emocionante de Preta Gil; confira

Filho de Preta Gil fez registro emocionante de últimos momentos com a mãe

Publicado em 22 de julho de 2025 às 20:07

Preta Gil tentou ficar próxima de familiares e amigos Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira (22), o cantor Francisco Gil usou as redes sociais para compartilhar uma das despedidas mais comoventes registradas até o momento, para sua mãe, Preta Gil, que faleceu no último domingo (20). A artista, que lutava contra um câncer inicialmente descoberto no estômago, faleceu após a doença se espalhar por todo o corpo. >

No Instagram, Francisco, que é fruto do relacionamento da cantora com o ator Otávio Muller, publicou um carrossel de fotos e um texto íntimo, delicado e profundamente amoroso sobre os últimos momentos ao lado de Preta Gil. A primeira imagem mostra a cantora ao lado da neta Sol de Maria. A segunda é o registro derradeiro entre mãe e filho.>

“Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força”, escreveu. “Agora entendo. O motor da sua vida sempre foi amar. E amar sempre foi o seu maior dom”, escreveu.>

O relato de Francisco é uma carta de amor, dor e gratidão. É também um retrato fiel de quem foi Preta Gil: um ser movido por afetos, por intensidade e por generosidade, o que ele chamou de sua “compulsão”. Em suas palavras, não havia limites para o amor da mãe, que mesmo fragilizada, lutava para viver, para acompanhar o crescimento da neta, para estar perto da família e de todos que torciam por ela.>

“Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um”, escreveu Francisco, “mas eu nunca me incomodei de dividir ele com ninguém, porque foi você quem me ensinou que o amor não se limita”.>

O texto ainda revela detalhes sensíveis da despedida, como o momento em que Francisco percebe que Preta esperou por ele para partir. “Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu. E eu nunca vou esquecer desse sorriso.”>

No final do relato, Francisco cita Gilberto Gil, pai de Preta, que teria dito: “Que agora venham os 50 bilhões de anos…”, em referência ao tempo sem fim que o amor entre mãe e filho continua existindo.>