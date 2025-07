PAGODE NA ÁREA

Nattan participa de gravação com Menos é Mais em frente ao Elevador Lacerda

Cantor marcou presença em Salvador nesta terça-feira (22) ao lado da banda de pagode

Elis Freire

Publicado em 22 de julho de 2025 às 22:33

Nattan e grupo Menos é Mais gravaram música em frente ao Elevador lacerda Crédito: Reprodução

O cantor Nattan esteve em Salvador nesta terça-feira (22), onde participou da gravação de uma nova faixa do projeto MOLHO, do Grupo Menos é Mais. A colaboração aconteceu em um dos cenários mais icônicos da capital baiana: a Praça Maria Felipa (antiga Visconde de Cairu), ao lado do Mercado Modelo e em frente ao Elevador Lacerda. >

Juntos, os artistas gravaram a inédita “Pela Última Vez”, que integra a sequência de lançamentos do projeto iniciado em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro. À época, o Menos É Mais gravou os primeiros videoclipes no Bar Amarelinho, na Cinelândia, marcando o início da proposta “pagode com molho”, conceito que celebra o ritmo, o charme e a identidade brasileira do gênero.>

Sob direção de Thiago Viegas, as gravações vêm sendo feitas com público presente e serão lançadas em etapas. A presença de Nattan marcou mais uma fase do projeto, desta vez com a energia da capital baiana, esbanjando molho.>