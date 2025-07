NOVELA DAS 6

Samir foge para encontrar Candinho após castigo cruel de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (23)

Menino corre atrás de afeto e surpreende ao surgir na mansão; Simbá entra em pânico e revela a fuga

O capítulo desta quarta-feira (23) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções com o início de uma aproximação emocionante entre Candinho e Samir. Após ser castigado por Zulma, o garoto decide fugir para reencontrar o protagonista, a quem já vê como uma figura paterna. >

Enquanto isso, Candinho segue empenhado em ajudar Dita a recuperar seu emprego na rádio. Após o beijo entre os dois, Asdrúbal repreende o amigo por avançar tão rapidamente, gerando um clima de tensão. Já Estela recebe um telegrama misterioso, e Lauro não hesita em avisar Celso, que começa a desconfiar do conteúdo da mensagem.>

No desfecho do capítulo, uma grande surpresa abala os moradores da mansão: Samir aparece na porta, em busca de refúgio e carinho, deixando Candinho emocionado com o reencontro inesperado.

>