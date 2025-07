OPORTUNIDADE

Secretaria estadual abre vagas com salários de até R$ 8,7 mil em Salvador

Inscrições começam no próximo dia 28

A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) vai contratar novos funcionários em agosto. As inscrições começam no próximo dia 28 e vão até 1º de agosto. Ao todo, são 25 vagas com salários que variam de R$ 3.348,59 a R$ 8,7 mil, com direito a auxílio-transporte por dia útil trabalhado. >