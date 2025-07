IA SUBSTITUINDO PESSOAS

Saiba quais são as 15 profissões que devem desaparecer até 2030

41% dos empregadores planejam reduzir a força de trabalho até 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial

É o que diz o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025 do Fórum Econômico Mundial. Até 2030, caixas de supermercado, auxiliares bancários, atendentes de transporte, auxiliares administrativos, contadores e até designers gráficos estão entre as profissões que mais tendem a ser automatizadas. >

Os modelos de negócios já estão sendo remodelados para o futuro do trabalho. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, metade dos empregadores do mundo vão focar os negócios em novas oportunidades ligadas à tecnologia. 77% deles planejam aprimorar as habilidades dos trabalhadores, o upskilling. >