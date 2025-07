PROCESSO SELETIVO

Sebrae abre vagas com salários de até R$ 6 mil em cinco cidades baianas

Inscrições terminam na próxima segunda-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 23 de julho de 2025 às 10:45

Sebrae Bahia Crédito: divulgação

As inscrições para o processo seletivo do Sebrae Bahia, com remuneração de até R$ 6 mil em cinco cidades baianas, seguem abertas até a próxima segunda-feira (28). >

As oportunidades são do Programa de Trainees e os candidatos devem ter ensino superior completo em qualquer área de formação, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).>

O processo oferece 11 vagas imediatas, além do cadastro reserva - sem definir quantas. As oportunidades estão distribuídas entre Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Guanambi e Juazeiro.>

Os salários aumentam conforme o desenvolvimento do empregado durante o programa. O edital prevê salário inicial de R$ 3.049,35, mas é possível chegar até o cargo de Analista Técnico I, com R$ 6.098,70. O valor pode se manter, caso o trabalhador seja efetivado ao final do período de treinamento. >

Além do salário, o programa inclui benefícios como assistência médica, odontológica, previdência privada, seguro de vida, vale-transporte, auxílio-alimentação e creche/escola.>

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Cefet/BA. A taxa de inscrição é de R$ 100, mas há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico. >