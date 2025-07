OPORTUNIDADE

Governo abre concurso com 2,8 mil vagas e salários de até R$ 4,4 mil; confira

Inscrições começam nesta terça (22); cargos são para o Degase, no RJ

Esther Morais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 07:40

Governo do Estado oferece 2,8 mil vagas para concurso do Degase Crédito: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está com 2.804 vagas abertas, sendo 564 para ingresso imediato, para o concurso do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase). As inscrições poderão ser realizadas a partir desta terça-feira (22).>

As vagas são para cargos de níveis médio, técnico e superior e os salários iniciais chegam a R$ 4,4 mil. As inscrições vão até 5 de agosto, exclusivamente pelo site da Idecan, banca organizadora do certame (clique aqui para acessar).>

O concurso contempla vagas para os seguintes cargos: Agente Administrativo, Agente de Segurança Socioeducativa, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Arquivologista, Bibliotecário, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Médico Clínico, Médico Psiquiatra, Musicoterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo, Professor de Educação Física, Psicólogo, Técnico de Contabilidade, Técnico de Enfermagem, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Suporte e Comunicação em TI e Terapeuta Ocupacional.>

O edital foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (21). O concurso é o primeiro do órgão desde 2011. Confira abaixo mais detalhes do edital: >