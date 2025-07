SANTA CATARINA

Tribunal de Contas aponta 19 alunos com mais de R$ 200 milhões no Universidade Gratuita

Um dos beneficiários milionários faz parte de uma família que possui um patrimônio que ultrapassa R$ 800 milhões

Millena Marques

Publicado em 22 de julho de 2025 às 12:32

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) Crédito: Divulgação

Mais de mil estudantes são suspeitos de fraudar o programa que oferece bolsas de estudos para o ensino superior em Santa Catarina, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). As informações são do UOL >

Um dos beneficiários milionários faz parte de uma família que possui um patrimônio que ultrapassa R$ 800 milhões. Ao todo, o TCE-SC identificou que 1.260 com patrimônio milionário são beneficiados pelo programa Universidade Gratuita. Os dados foram encaminhados para o Ministério Público de Santa Catarina e para a Secretaria de Educação do estado nesta terça-feira (22). >

Inicialmente, o UOL informou que cerca de 860 beneficiários tinham bens acima de R$ 1 milhão. No entanto, o Tribunal de Contas identificou mais 402 estudantes milionários. Dezenove deles integram famílias com patrimônios que ultrapassam os R$ 200 milhões. >

"Caso as informações não decorram de erro grosseiro de preenchimento pelos alunos, chama a atenção a existência de grupos familiares com tais valores patrimoniais e que apresentem renda dentro da margem fixada pelos programas, tendo em vista que provavelmente essas famílias possuam imóveis alugados, rendimentos de atividade empresarial, rendimentos de aplicações financeiras" aponta o relator Gerson do Santos Sicca no relatório. A família mais rica da lista dos beneficiados conta com patrimônio de R$ 855 milhões. >