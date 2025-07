OPORTUNIDADE

Enem dos Concursos: Bloco 2 oferta 130 vagas com salários de até R$ 13 mil

Funções estão distribuídas em 11 órgãos e fundações do governo federal

Millena Marques

Publicado em 16 de julho de 2025 às 08:28

Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

O Bloco 2 do Concurso Nacional Unificado (CNU) oferta 130 vagas imediatas com salários que variam entre R$ 5.982,49 e pouco mais de R$ 13 mil. As funções estão distribuídas em 11 órgãos e fundações do governo federal. >

As vagas contemplam profissionais com formação em pedagogia, psicologia, letras, comunicação social, biblioteconomia, museologia, história, sociologia, antropologia, entre outras. As oportunidades do Bloco 2 são para atuação técnica e administrativa em áreas como gestão cultural, educação corporativa, produção de conteúdo, pesquisa e preservação do patrimônio histórico e artístico.>

Os cargos estão distribuídos entre diversos órgãos do governo federal, com lotações em todas as regiões do país, distribuídas em cidades como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e São Paulo (SP), além de outras localidades. No caso do cargo de Técnico em Assuntos Culturais, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os locais de exercício podem incluir diferentes localidades em diferentes regiões do país. >

Assim como em todos os blocos do Enem dos Concursos, há reserva de vagas para pessoas negras, com deficiência e indígenas, conforme determina a legislação e os critérios definidos no edital. A seleção também considera a distribuição regional e busca ampliar a diversidade na administração pública. >

Na segunda edição do concurso, serão ofertadas 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal, organizadas em nove blocos temáticos, sendo 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário. Deste total, 2.480 vagas são para preenchimento imediato. O prazo para inscrição termina em 20 de julho.>

O Bloco 2 reúne oportunidades em 11 órgãos federais com as seguintes vagas imediatas: >

Comando da Marinha (Ministério da Defesa)>

Técnico em Comunicação Social – Comunicação Social I: 3 vagas>

Técnico em Comunicação Social – Comunicação Social II: 2 vagas Total: 5 vagas>

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)>

Técnico em Assuntos Educacionais – Educação: 11 vagas>

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)>

Técnico em Documentação I – Biblioteconomia: 11 vagas>

Fundação Cultural Palmares (FCP)>

Pesquisador – Pesquisador Cultural: 8 vagas>

Pesquisador – Museólogo: 1 vaga>

Pesquisador – Biblioteconomia: 1 vaga>

Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ)>

Pesquisador – Ciências Humanas e Sociais: 5 vagas>

Pesquisador – Educação: 5 vagas>

Pesquisador – Meio Ambiente: 5 vagas>

Pesquisador – História, Museologia: 5 vagas>

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)>

Pesquisador – Sociologia: 1 vaga>

Pesquisador – Pedagogia: 1 vaga>

Tecnologista – Pedagogia: 6 vagas>

Tecnologista – Ciências Sociais: 6 vagas>

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE)>

Administração e Planejamento - Administração: 7 vagas>

Profissional Técnico Superior II – Pedagogia: 1 vaga>

Profissional Técnico Superior II – Arquivologia: 1 vaga>

Profissional Técnico Superior II – Cultura e Educação: 4 vagas>

Profissional Técnico Superior II – Conservação e Restauração: 1 vaga>

Técnico em Comunicação – Comunicação Social: 3 vagas>

Imprensa Nacional (IN)>

Técnico em Comunicação Social – Comunicação Social: 10 vagas>

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)>

Analista I – Pedagogia: 4 vagas>

Técnico I – Ciências Sociais: 10 vagas Total: 14 vagas>

Ministério da Saúde (MS)>

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Comunicação Social: 2 vagas>

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Arquivologia: 1 vaga>

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Pedagogia Educacional e Desenho Instrucional: 1 vaga>

Analista em Ciência e Tecnologia – Informação e Comunicação: 1 vaga>

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)>

Técnico em Assuntos Culturais – Biblioteconomia: 1 vaga>

Técnico em Assuntos Culturais – Museologia: 12 vagas>

Remunerações e jornada de trabalho

No Bloco 2 do CPNU2, todos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais. A maior parte dos cargos, como Técnico em Comunicação Social, Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Documentação I, Analista I, entre outros, a remuneração inicial é de R$ 5.982,49. Após a primeira avaliação de desempenho, o valor total da remuneração pode chegar até R$ 6.818,69. >