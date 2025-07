EMPREGOS E SOLUÇÕES

Encontro vai debater a Economia de Impacto na Bahia

Conexão reunirá especialistas para debater os desafios e oportunidades dessa modalidade econômica. As inscrições vão até 19/07. As vagas são limitadas.

Publicado em 16 de julho de 2025 às 21:44

As soluções para problemas socioambientais por meio de modelos de negócios na Economia de Impacto Crédito: Shutterstock/Reprodução

No dia 22 de julho, Salvador recebe o Conexão: Economia de Impacto, evento que vai debater os desafios e oportunidades dessa modalidade econômica que promove soluções para problemas socioambientais por meio de modelos de negócios. Reconhecendo os desafios socioambientais da Bahia, assim como seu potencial empreendedor para criar soluções inovadoras, a Plataforma Impacta Nordeste, em parceria com o Instituto Sabin, convida especialistas, empreendedores e lideranças para esse encontro que acontece das 14h às 18h, no Espaço Pense Fora da Caixa do Sebrae Bahia. As inscrições vão até 20/07 por meio do link: https://impulsioneba.impactanordeste.com.br/. As vagas são limitadas.

A iniciativa, que faz parte do Programa Impulsio.ne Ecossistemas - Bahia, conta com apoio institucional da Aliança pelo Impacto, da ENIMPACTO/MDIC e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, e tem como objetivo fortalecer o ecossistema local, promover conexões com articulações nacionais e contribuir para a construção do Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto) no estado.

Programação

O encontro contará com dois painéis temáticos e a presença de painelistas de destaque no campo da economia de impacto, do setor público, privado e da sociedade civil:

● 1º Painel – Economia de Impacto: construindo caminhos para uma nova economia Vai apresentar os principais conceitos da economia de impacto, o andamento de políticas públicas federais de fomento aos negócios e investimentos de impacto, além de discutir seu papel na transição para uma economia mais inclusiva, sustentável e inovadora. Também abordará as articulações em curso, do global ao local, com destaque para o avanço do Simpacto na Bahia.

● 2º Painel – Caminhos distintos, propósito comum: a força da diversidade na economia de impacto Reunirá empreendedores e empreendedoras locais para compartilhar experiências, aprendizados e os desafios de empreender com impacto. O painel destaca o potencial da diversidade de trajetórias e perspectivas como motor para a construção de soluções transformadoras.

Quem pode participar?

O evento é voltado para empreendedores que lideram negócios com impacto socioambiental positivo, além de lideranças e profissionais dos ecossistemas de negócios de impacto, inovação, economia criativa, circular e solidária, agricultura sustentável, centros de inovação, incubadoras, aceleradoras, organizações da sociedade civil, gestores públicos, pesquisadores e demais interessados em atuar com a Economia de Impacto.

O que é Economia de Impacto?

A Economia de Impacto é uma abordagem econômica que busca conciliar retorno financeiro com geração de impacto socioambiental positivo. Por meio de empreendimentos inovadores, ela promove inclusão social, regeneração ambiental e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção de um sistema mais justo, equitativo e resiliente. >

A Estratégia Nacional de Economia de Impacto (Enimpacto) é uma articulação entre governo federal, setor privado e sociedade civil que visa promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios de impacto no Brasil. Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, a estratégia inclui a criação dos Simpactos Estaduais, como o que está em fase de estruturação na Bahia. >

Serviço >

Conexão: Economia de Impacto – Bahia Data: 22 de julho de 2025 Horário: 14h às 18h Local: Espaço Pense Fora da Caixa – Sebrae Bahia Endereço: Civil Tower, Torre Cirrus – Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1.225 – Costa Azul, Salvador (BA) Inscrições: https://impulsioneba.impactanordeste.com.br/

Sobre os realizadores >

Impacta Nordeste Criada em 2019, a Plataforma Impacta Nordeste tem como missão fortalecer o ecossistema de impacto social da região. Atua por meio de quatro frentes: comunicação, inteligência, inovação social aberta e aceleração de negócios e organizações de impacto, formando uma comunidade engajada de empreendedores e lideranças.