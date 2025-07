ALTOS SALÁRIOS

Saiba quais são os dez concursos mais cobiçados do momento

Remunerações chegam a R$ 33,8 mil

Larissa Almeida

Publicado em 17 de julho de 2025 às 05:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Os concurseiros de todo o país estão sendo contemplados pelo alto número de editais publicados ao longo deste ano. Além das oportunidades anunciadas, há outras no horizonte, como o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU/CNU), que oferta mais de 3.600 vagas e está previsto para 5 de outubro e 7 de dezembro deste ano. Também há editais direcionados para cargos estaduais e municipais. Na Bahia, pelo menos seis seleções estão sendo cobiçadas por inúmeros baianos. >

No caso da estudante de comunicação Glenda Morais, 22 anos, o principal objetivo do ano é o CNU. Ela pretende pleitear o cargo de Analista de Comunicação em um órgão federal e, para isso, tem focado na realização de simulados e provas nos finais de semana, enquanto equilibra a rotina de trabalho, estudo e finalização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). >

Ela afirma que tem sido difícil conciliar tantas tarefas, mas não cogita abrir mão da dedicação para se preparar. Tudo isso, conforme explica, é em prol de algo maior: a estabilidade. “Diante do cenário atual quanto ao mercado de trabalho do nosso estado e país, eu vejo uma necessidade muito grande de encontrar uma profissão que me traga segurança depois de formada”, diz. >

Neste ano, Glenda já realizou outros dois concursos: um do Ministério Público da União e outro da Polícia Federal para o cargo de Técnico de Comunicação Social. Antes disso, realizou outras provas ao longo dos últimos dois anos, mas afirma que nenhum concurso pareceu tão cobiçado quanto o do Ministério Público da União (MPU). >

O sucesso do MPU se deve, em parte, à ideia da unificação de vagas, mesmo modelo do CNU, que reúne oportunidades diversas que podem ser concorridas através de uma única prova. Algumas delas oferecem chance para quem não tem o nível superior – neste ano, o CNU tem mais de 500 vagas para nível médio. >

Segundo Fábio Conceição, gerente da Casa dos Concursos, a maior parte do interesse dos baianos é nos cargos administrativos, mas isso não compromete o interesse por outras áreas. “Os concursos que têm foco no INSS e em bancos acabam tendo bastante procura. Mas, na Bahia, hoje um dos concursos mais esperados é o da Polícia Militar. Nós recebemos por dia, em média, cerca de 20 a 25 pessoas interessadas no curso preparatório”, conta. >

O concurso da Polícia Civil, que deve ter edital publicado ainda este ano, não fica atrás, conforme afirma o professor Alan Vinícius, fundador do Acerte Concursos. “O destaque é esse concurso que já foi confirmado pelas autoridades competentes. Temos 1.000 vagas previstas, subdivididas em três áreas: delegado, investigador e escrivão”, detalha. >

Confira os 10 concursos mais cobiçados do momento:

1) Polícia Civil da Bahia (PC-BA) >

Vagas: Mais de 1000 >

Salário: R$ 4.873,18 a R$ 13.032,44 >

Cargos: Delegado, Investigador e Escrivão >

Previsão: 2025 >

Exigência: Nível superior >

2) Polícia Militar da Bahia (PM-BA) >

Vagas: Não divulgado >

Salário: Não divulgado >

Previsão: 2025 >

Exigências: Nível médio e superior >

3) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)>

Vagas: 300 >

Salário: R$ 5.938,52 a R$ 9.918,12 >

Cargo: Técnico de Seguro Social >

Previsão: 2025 >

Exigência: Nível superior >

4) Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM)>

Vagas: Não divulgado >

Salário: Não divulgado >

Previsão: Indefinindo >

Exigência: Nível médio >

5) Banco do Brasil >

Vagas: Não divulgado >

Salário: Remuneração inicial de R$ 3.963,90>

Cargo: Escrituário>

Prazo: 2025 >

Exigência: Nível médio >

6) Concurso Público Nacional Unificado (CPNU/CNU)>

Salário: R$ 4 mil a R$ 16 mil >

Vagas: 3.652 >

Prova: 5 de outubro (1ª etapa) e 7 de dezembro (2ª etapa) de 2025 >

Exigência: Nível superior e médio >

7) Polícia Rodoviária Federal (PRF) >

Vagas: 248 >

Salário: Remuneração inicial de 4.173,37 a R$ 5.638,87 >

Cargo: Agente Administrativo >

Previsão: 2025 >

8) Polícia Federal (PF) >

Vagas: 1.000 >

Salário: Remuneração inicial de R$ 14.164,81 a R$ 26.800,00 >

Cargos: Agente, Escrivão, Perito, Delegado e Papiloscopista >

Exigência: Nível superior >

9) Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) >

Vagas: 225 >

Salário: R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39 >

Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos >

Exigência: Nível superior >

10) Receita Federal >

Vagas: 699 >

Salário: Remuneração inicial de R$ 12.735,99 e R$ 22.921,71 >

Cargos: Auditor e Analista >