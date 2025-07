OPORTUNIDADE

Feira de Empregabilidade anuncia 150 vagas para Pessoas com Deficiência em Salvador

Ação acontece na sexta-feira (18)

Uma Feira de Empregabilidade voltada para Pessoas com Deficiência (PcDs) anuncia 150 vagas na sexta-feira (18), das 8h até 12h, na Faculdade Anhanguera - Iguatemi, em Salvador. A entrada é gratuita e não exige inscrição prévia. As oportunidades valem para todos os moradores da capital e Região Metropolitana.>

Entre 2021 e 2024, através do Simm, foram ofertadas 3.308 vagas para PcDs, com 224 colocações efetivas, o que representa uma taxa média de colocação de 7% no período. Já nos seis primeiros meses de 2025, foram 1.189 vagas ofertadas, com 42 colocações, alcançando uma taxa de 4%.>