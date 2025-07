OPORTUNIDADE

CCR Metrô Bahia abre vaga de estágio; veja como participar

Inscrições vão até 24 de julho

Além da formação em andamento, a empresa exige conhecimento intermediário em Excel, perfil analítico, organização, atenção a detalhes e facilidade para trabalhar em equipe. Como diferenciais, destacam-se familiaridade com Power BI ou outras ferramentas de Business Intelligence, noções de sistemas como SAP PM e MM, e interesse no setor metroferroviário.>

O estagiário aprovado contará com bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, folga no dia do aniversário, política de flexibilidade na jornada, acesso ao Wellhub, entre outros.>