EMPREGO

IF está com inscrições abertas para concurso; salário pode chegar a R$ 13,2 mil

Inscrições estão abertas até o dia 27 de julho

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de preencher 37 vagas imediatas e outras vagas de cadastro reserva. As vagas para Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A remuneração pode chegar a R$ 13,2 mil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 27 de julho. As provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de agosto.