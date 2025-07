SAIBA COMO SE CANDIDATAR

Salário de até R$ 12 mil e VA de R$ 1 mil: CRM abre inscrições para concurso

Inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de julho de 2025 às 18:54

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de preencher sete vagas efetivas e outras vagas de cadastro reserva. As vagas para os níveis Médio e Superior. A remuneração chega a R$ 12,9 mil e o auxílio alimentação pode chegar a R$ 1 mil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de agosto. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 21 de setembro. >

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de nível médio; as de nível superior possuem taxa de R$ 70,00. A candidatura é realizada via internet, no site da banca Instituto Quadrix. >

O valor do Vale Alimentação (VA) varia de acordo com a carga horária do cargo/ocupação. Os tipos de carga horária diária e valores mensais correspondentes de vale alimentação são: 8 horas/dia: R$ 1.065,32; 5 horas/dia: R$ 665;82; 4 horas/dia: R$ 532,66. Além do VA, os funcionários do CRM terão direito à Plano de Saúde, Auxílio Creche e Vale Transporte (VT). >

Veja vagas e salários