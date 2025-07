RESPOSTA

Lula assina decreto que regulamenta lei da reciprocidade econômica

Documento permitirá ao Brasil adotar medidas em resposta à taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada por Trump

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já havia dito mais cedo que o decreto estava pronto e sairá no Diário Oficial da União desta terça-feira (15).>

A lei é de abril, e a assinatura ocorre após o anúncio de Trump de sobretaxar as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto.>

"O decreto não cita país, como a lei não cita. A lei autoriza o Executivo a adotar medidas de proteção do país quando medidas extemporâneas e extraordinárias forem adotadas de forma unilateral por outros países", disse o ministro.>

Rui Costa também disse que o governo "já tem proposta" sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que é a íntegra do texto assinado pelo presidente e em discussão no Supremo Tribunal Federal.>