NOVA AQUISIÇÃO

Dona da Delfin adquire grupo da área de saúde na Bahia por R$ 252 milhões; saiba mais

Grupo adquirido foi fundado há 40 anos e está presente em 32 cidades baianas

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 13:19

Empresa que é uma das líderes em medicina diagnóstica do país adquire grupo que atua em 32 cidades baianas Crédito: Imagem: VesnaArt | Shutterstock

Uma das empresas líderes em medicina diagnóstica do país, a Alliança Saúde e Participações, que tem em seu portifólio negócios como a marca Delfin, anuncia a aquisição do Grupo Meddi, que hoje controla na Bahia o Laboratório Meddi, a Multimagem e o IHEF. Considerado um centro de referência em saúde nas áreas de medicina laboratorial, diagnóstico por imagem, medicina nuclear e vacinas na Bahia, Grupo Meddi registrou uma receita bruta dos últimos 12 meses de cerca de R$ 250 milhões. O valor base da transação é de aproximadamente R$ 252 milhões. >

Fundado há mais de 40 anos, o Meddi é o maior grupo privado e independente de medicina diagnóstica da região Nordeste. Atua em 32 cidades da Bahia, cobrindo uma população estimada de 12 milhões de pessoas. Atualmente, conta com 96 unidades de atendimento, dentre clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta em unidades hospitalares.>

A aquisição do Grupo Meddi está alinhada à estratégia de crescimento disciplinado da Alliança. De acordo com o CEO da Alliança, Ricardo Sartim, com esta aquisição, a companhia se consolida como o maior operador de medicina diagnóstica da região Nordeste.>

“Essa aquisição, somada aos movimentos recentes de expansão da Alliança que incluem incorporação das unidades de São Paulo do grupo Cura, aditivos à atual Parceria Público Privada com o Estado da Bahia e novos contratos B2B (com operadoras de saúde e hospitais) proporcionarão um incremento de aproximadamente 500 milhões de reais em Receita Operacional Bruta da Companhia”, afirma.>

Ele avalia ainda que a combinação com o Grupo Meddi reforça a posição da companhia como referência nacional em qualidade, eficiência e escala, amplia significativamente sua base de clientes em uma das regiões mais estratégicas do país, bem como amplia de maneira relevante a participação dos serviços de análises clínicas na composição da Receita Operacional Bruta da Alliança. >

"A estrutura da transação reflete a confiança mútua entre as partes quanto ao sucesso da combinação de negócios, reforçando o alinhamento estratégico e a convicção dos vendedores no potencial de valorização da companhia”, reforça Sartim. A efetiva implementação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de operação e à aprovação pelo CADE.>

A Alliança Saúde é um dos maiores players de medicina diagnóstica do país, cujo Conselho de Administração é presidido por Isabella Tanure. Com mais de 4 mil colaboradores e 1.600 médicos parceiros, a Companhia está presente em 11 estados brasileiros. São 105 unidades de atendimento para realização de exames diagnósticos por imagem, análises clínicas, medicina nuclear e vacinas. Atua também com soluções corporativas – remotas e presenciais – para hospitais e centros de diagnóstico dos setores privado e público. >