APREENSÃO

Com rotas do tráfico monitoradas, quantidade de droga apreendida na Bahia cresce 700%

Quase sete toneladas de drogas foram localizadas em rodovias federais baianas neste ano

Maysa Polcri

Publicado em 14 de julho de 2025 às 18:03

PRF apreende 477kg de entorpecentes na BR-242 Crédito: Divulgação/PRF

Entre janeiro e junho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia apreendeu quase sete toneladas que eram transportadas em rodovias do estado. Foram 5,816 toneladas apenas de maconha, uma aumento de 770% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando uma quantidade equivalente a 668 quilos foi apreendida. Os números constam em uma balanço divulgado pela corporação nesta segunda-feira (14). >

O aumento da quantidade de droga encontrada pela PRF tem relação com o aprimoramento de ações de inteligência e monitoramento de rotas do tráfico na Bahia. Somente em uma ação de fiscalização, realizada em 23 de junho, 4.893 quilos de maconha foram localizados pela PRF em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. >

O caminhão que transportava a droga saiu de Guarulhos (SP) e tinha como destino final a cidade de Recife (PE). O material ilícito estava escondido com outras mercadorias levadas pelo veículo. De acordo com Fábio Rocha, policial rodoviário e integrante do núcleo de comunicação da PRF, a BR-116 é uma das vias alvo de operação dos policiais. Isso porque por ela trafegam os veículos que transportam drogas para diferentes estados brasileiros. >

"Nossas ações são orientadas pela inteligência nas principais rotas monitoradas. Por mais que aqueles motoristas não estivessem sendo monitorados especificamente, nós temos no radar os tipos de veículos e os trajetos mais utilizados", explica. Em outra apreensão, na BR-242, quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em Barreiras. "A operação foi realizada antes do São João, para dificultar a chegada de droga para abastecer os festejos juninos no interior da Bahia", completa. >