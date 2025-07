VIOLÊNCIA

Família com duas crianças é feita refém em Águas Claras

Ocorrência foi transmitida ao vivo em rede social

Ao menos dois homens armados invadiram uma casa no início da tarde desta segunda-feira (14) e fizeram uma família refém no Loteamento Condor, em Águas Claras. O crime foi transmitido em tempo real por um dos criminosos em uma rede social. No vídeo ao vivo, foi possível ouvir o choro de uma das crianças que estava na casa. >