CRIME

Delegado foi baleado na mesma rua em que pastora tomou tiro na cabeça

Caso foi registrado em via que dá acesso ao fim de linha da Engomadeira

Wendel de Novais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:47

Jean e Carine foram baleados na Engomadeira Crédito: Reprodução

A Rua da Engomadeira, que dá acesso ao fim de linha do bairro, em Salvador, foi palco de dois crimes que assustaram moradores da capital no intervalo de 11 dias. Isso porque, antes do delegado Jean Fiuza ser baleado no braço durante uma operação na manhã desta segunda-feira (14), a pastora Carine Carvalho foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava uma carona para um jovem depois de um evento gospel. >

No caso da pastora, a reportagem já informou que Carine, que estava com o marido e dois filhos, acabou sendo vítima de traficantes do Bonde do Maluco (BDM). De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, apesar do grupo não ter atuação na Engomadeira, eles tentavam invadir o bairro quando encontraram o carro da vítima. >

“Os traficantes de São Gonçalo, do Bonde do Maluco (BDM), estavam tentando um ataque, chamando inclusive os rivais da localidade da Lage e da Candelária, que são do CV. Tudo indica que foram eles que atiraram no carro dos pastores”, completa o policial, destacando que os tiros foram dados mesmo após uma bíblia ser mostrada. >

Veja fotos da pastora atingida por disparo na Engomadeira 1 de 6

No caso desta segunda-feira (14), o delegado Jean Fiuza e os seus agentes foram surpreendidos pela forte ação de resistência de traficantes do Comando Vermelho (CV) no fim de linha da Engomadeira. >

De acordo com fontes policiais, os policiais civis estavam na área para cumprir mandados, mas encontraram traficantes da facção armados nas ruas durante uma festa do tipo paredão após entrar no local sem apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que não foi avisada da ação. >

Delegado foi baleado na Engomadeira 1 de 5

“A gente só imagina que foi um cumprimento de mandados porque, se um delegado estava à frente, era algo do tipo. Porém, a gente só imagina porque, como te falei, o pessoal daqui não foi avisado e eles correram o risco, inclusive, de baterem de frente com equipes da PM dentro da Engomadeira, o que seria ainda pior. Aquela é uma área complicada, com paredões recorrentes e uma circulação alta dos homens do CV”, conta explica a fonte policial. >

Jean Fiuza foi o segundo policial civil baleado em Salvador em menos de 24 horas, já que um agente aposentado foi baleado em uma tentativa de assalto em Cajazeiras. Nenhum dos dois corre risco de vida, no entanto. >