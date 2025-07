EDUCAÇÃO

Para brocar na prova: veja 8 dicas valiosas sobre o Enem

Veja estratégias simples e eficazes para estudar e garantir um bom desempenho na prova

Faltando apenas três meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a ansiedade começa a tomar conta dos estudantes. Entre a preparação intensa e a expectativa por uma boa nota, é comum que a insegurança e a pressão apareçam — o problema é quando esses sentimentos começam a atrapalhar a jornada do vestibulando. >

A boa notícia, segundo Victor Santos, supervisor pedagógico do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, é que com preparação, estratégia e treino é possível driblar essas sensações e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Confira! >

1. Mantenha uma preparação equilibrada

Evite focar apenas as disciplinas com que tem mais afinidade. O Enem exige domínio de todas as áreas do conhecimento e uma redação que pode ser decisiva para sua nota final. >