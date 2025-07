SEGURANÇA

Homens encapuzados invadem casa e matam homem a tiros no sul da Bahia; esposa foi baleada no pé

Crime foi registrado no município de Prado

Um homem foi morto a tiros e uma mulher baleada dentro de uma residência na cidade de Prado, no Sul da Bahia. O caso foi registrado na noite do último domingo (13), no bairro São Sebastião. >