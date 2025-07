SEGURANÇA

Em bairros de Salvador, polícia apura ataques a delegado e investigador: 'Não vamos descansar'

Vítimas seguem internadas e não correm risco de morte

O delegado Jean Fiuza, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), foi baleado durante uma operação no fim de linha do bairro da Engomadeira no início da manhã desta segunda; já o investigador Marco Antonio Paiva Martins foi atingido por um tiro de raspão no rosto em uma tentativa de assalto na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras VIII, na noite do último domingo (13). As vítimas seguem internadas e não correm risco de morte.>