CRIME

Delegado é baleado após operação interromper paredão na Engomadeira

Caso foi registrado no fim de linha do bairro

Um delegado identificado como Jean Fiuza, que é da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), foi baleado durante uma operação no fim de linha do bairro da Engomadeira, em Salvador, no início da manhã desta segunda-feira (14). De acordo com informações iniciais, o local foi alvo da ação durante uma festa do tipo paredão e suspeitos armados reagiram à chegada da polícia. >