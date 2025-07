SERVIÇO

Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações após liberação da Capitania dos Portos

Operação volta com seis embarcações em tráfego, realizando saídas a cada 30 minutos

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações após autorização da Capitania dos Portos da Bahia. O funcionamento voltou ao normal às 10h desta segunda-feira (14). As operações haviam sido suspensas no domingo (13) devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. >