ORGULHO

Foto da lua feita por baiano é escolhida como 'Imagem do Dia' pela Nasa

Imagem foi capturada por Alexsandro Mota em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 12:00

Astrofotógrafo Alexsandro Mota e sua foto da lua dourada de julho de 2025 Crédito: Reprodução

A foto da lua feita pelo baiano astrofotógrafo Alexsandro Mota foi eleita como 'Imagem do Dia' no Astronomy Picture of the Day (Apod), site da Nasa, neste sábado (12). A imagem foi capturada em Conceição do Coité, no nordeste baiano. >

O registro foi feito às 17h40 de quinta-feira (10). "A imagem mostra a lua cheia dourada de julho de 2025, revelando detalhes sutis do nosso satélite natural e a forma como sua luz interage com as nuvens, criando uma belíssima iridescência", detalhou o baiano em publicação feita no Instagram.>

Alexsandro conta que enviou a foto ao Apod sem expectativas. "Mas a resposta veio: ela foi escolhida. E o APOD de hoje é do Brasil, da Bahia, de um coiteense e nordestino apaixonado pelo céu", escreveu o morador de Conceição do Coité, que coleciona cerca de 900 mil inscritos no Youtube e mais de 49 mil seguidores no Instagram.>

A imagem foi capturada por uma Canon T7i, com lente de 250mm. "Já são quase 12 anos dedicados à divulgação científica. Esse reconhecimento é resultado de muito esforço, persistência e amor pelo que faço. Fui surpreendido nesta manhã — e que surpresa maravilhosa: minha primeira imagem publicada pela maior agência espacial do mundo. Deixo aqui registrado minha alegria e gratificação!", completou em texto de agradecimento nas redes sociais. >