ABUSO EMOCIONAL

Psicóloga de Harvard explica como identificar 9 frases tóxicas usadas por manipuladores e o que dizer

Como manter sua confiança emocional diante da manipulação

“Você está exagerando”

Essa frase tenta minimizar a reação emocional da vítima, tratando-a como algo desproporcional ou sem motivo. Quem a usa quer, na verdade, desviar o foco do impacto de seus próprios atos, rebaixando a importância da dor ou desconforto causado. Isso mina a autoconfiança de quem escuta, que passa a pensar que está sempre reagindo de maneira errada.

Uma maneira de enfrentar esse tipo de comentário é afirmar com clareza: "essa foi minha reação diante do que aconteceu, e tenho o direito de sentir assim". Reafirmar os próprios sentimentos ajuda a neutralizar a tentativa de distorcer sua experiência emocional.

“Você está inventando coisas”

Essa expressão procura transformar a sensibilidade da vítima em um defeito, como se a capacidade de se emocionar ou se abalar fosse algo negativo. O objetivo é desqualificar a dor do outro e torná-lo o problema da situação, reforçando a ideia de que ele deveria "aguentar calado".

Uma das formas mais perigosas de gaslighting é negar o que realmente aconteceu. Ao dizer que a vítima está "inventando", o manipulador tenta apagar ou reescrever eventos reais, gerando confusão. Essa tática pode fazer com que a pessoa questione sua memória, levando a um sentimento de desorientação profunda.

Para se proteger, é útil confiar em sua percepção dos fatos e, quando possível, registrar conversas ou eventos importantes. Ao reagir, você pode dizer: “essa é a minha lembrança do que aconteceu, e ela é válida”.>

“Você está louca”

Chamar alguém de "louca" é uma agressão direta à sua sanidade, e por isso essa frase é uma das mais violentas dentro do gaslighting.

“Você está apenas tentando começar uma briga”

Essa é uma forma de culpabilizar a vítima por tentar estabelecer um diálogo ou levantar um problema real. Ao rotular a tentativa de conversa como provocação, o manipulador evita lidar com o conteúdo da queixa e joga a responsabilidade pelo conflito na outra pessoa.

“Você precisa superar isso”

Com esse comentário, o abusador tenta apressar o processo emocional da vítima, desconsiderando o tempo que cada um precisa para lidar com suas dores. Essa postura é uma maneira de evitar o desconforto de assumir responsabilidade ou ouvir sobre os próprios erros.

A vítima pode responder com firmeza: "vou superar isso no meu tempo, não no seu". É uma forma de reafirmar o direito ao luto, à mágoa e ao tempo de cura.