NOVELA

Vale Tudo: Fátima surta e invade casa de Solange para matar gêmeos

Vilã surta ao suspeitar que os bebês são de Afonso e arma plano cruel

A revelação de que Solange espera gêmeos deixará Maria de Fátima fora de si no remake de Vale Tudo. A vilã ficará obcecada ao ligar os pontos entre uma noite mal explicada de Afonso e os sintomas da gestação da ex-namorada dele. Convencida de que os bebês são do marido, ela arma um plano para tirá-los de cena.>

Fátima descobrirá sobre a gravidez durante uma conversa com Heleninha (Paolla Oliveira), que mencionará os enjoos constantes da amiga. Ao saber que Solange espera gêmeos, a vilã entra em estado de choque. Ela confronta a rival diretamente: “Solange, você tá grávida do Afonso?”, pergunta, sem disfarçar a tensão. Mesmo após uma negativa, Fátima não se convence.>

Completamente desequilibrada, ela desabafa com César (Cauã Reymond). “O pior é que eu tenho certeza de que os filhos da Solange são dele! E, ainda por cima, aquela vaca vai ter gêmeos!”, grita, tomada por raiva. Em seguida, Fátima invade a casa da diretora e troca a insulina por água na tentativa de provocar um aborto. As informações são do Notícias da TV.>