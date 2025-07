JUSTIÇA

Desembargadora do TJ-BA aposentada compulsoriamente é investigada em desdobramentos da Operação Faroeste

Cassinelza da Costa Santos Lopes respondeu por violação de deveres de independência, imparcialidade, integridade e cautela

A desembargadora Cassinelza da Costa Santos Lopes, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi aposentada compulsoriamente do cargo. A decisão foi publicada no Dário Oficial do órgão na última sexta-feira (11). Cassinelza foi fastada do cargo em março deste ano após uma investigação em desdobramentos da Operação Faroeste. >