DECISÃO

STF mantém afastamento de juíza denunciada na Operação Faroeste pela sétima vez

Ação penal apura esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras no oeste baiano

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Marivalda Almeida Moutinho não deve retornar ao cargo de juíza no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ela, que é investigada na Operação Faroeste, está afastada do cargo desde 2019. O processo investiga vendas de sentenças judiciais no interior do estado. >