Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta baiana ganha mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; saiba de onde é

Outros três bilhetes também ganharam o prêmio principal de R$ 5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:53

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita na Bahia foi uma das grandes vencedoras do concurso nº 3462 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal. O sortudo baiano, no entanto, não foi o único: no total, quatro apostas acertaram os 15 números do sorteio e cada uma vai levar para casa cerca de R$ 1,1 milhão. O prêmio principal, de R$ 5 milhões, foi sorteado na noite desta quarta-feira (6).

O bilhete premiado da Bahia foi registrado por meio eletrônico, na cidade de Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia. Uma segunda aposta, também de Feira de Santana e realizada online acertou 14 dos 15 números sorteados e faturou cerca de R$3,8 mil.

Leia mais

Resultado da Lotofácil 3462, desta quarta-feira (6)

Imagem - Milionário na Bahia! Aposta acerta Lotofácil e fatura mais de R$ 3 milhões

Milionário na Bahia! Aposta acerta Lotofácil e fatura mais de R$ 3 milhões

Os números sorteados foram: 01-02-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar
Imagem - Apresentação de musical sobre Dias Gomes abre a programação da Flipelô, que vai até o próximo domingo (10)

Apresentação de musical sobre Dias Gomes abre a programação da Flipelô, que vai até o próximo domingo (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil
01

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
03

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Ex-MasterChef morre aos 38 anos após grave acidente de carro em estacionamento
04

Ex-MasterChef morre aos 38 anos após grave acidente de carro em estacionamento