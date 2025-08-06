MILIONÁRIO NA ÁREA

Aposta baiana ganha mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; saiba de onde é

Outros três bilhetes também ganharam o prêmio principal de R$ 5 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 23:53

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita na Bahia foi uma das grandes vencedoras do concurso nº 3462 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal. O sortudo baiano, no entanto, não foi o único: no total, quatro apostas acertaram os 15 números do sorteio e cada uma vai levar para casa cerca de R$ 1,1 milhão. O prêmio principal, de R$ 5 milhões, foi sorteado na noite desta quarta-feira (6).

O bilhete premiado da Bahia foi registrado por meio eletrônico, na cidade de Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia. Uma segunda aposta, também de Feira de Santana e realizada online acertou 14 dos 15 números sorteados e faturou cerca de R$3,8 mil.

Os números sorteados foram: 01-02-09-10-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.