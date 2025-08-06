Acesse sua conta
Ex-MasterChef morre aos 38 anos após grave acidente de carro em estacionamento

Cozinheira sofreu colisão e não resistiu

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 22:13

Yanin Campos
Yanin Campos Crédito: Reprodução

A cozinheira Yanin Campos, que participou do MasterChef México em 2018, morreu aos 38 anos após um acidente de carro em Chihuahua, sua cidade natal. A tragédia aconteceu no sábado (2), quando Yanin perdeu o controle da direção e colidiu com um veículo parado em um estacionamento. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (4), conforme informou a Secretaria de Segurança Pública local ao jornal El Financiero.

Yanin ficou conhecida por sua participação na edição de 2018 do MasterChef México, onde terminou em sexto lugar. No ano seguinte, voltou a aparecer em um spin-off do reality ao lado de outros ex-concorrentes. Nas redes sociais, mantinha uma presença ativa com cerca de 100 mil seguidores no TikTok e outros 75 mil no Instagram. Sua última postagem foi feita dias antes do acidente fatal.

As autoridades mexicanas ainda investigam as circunstâncias da colisão.

