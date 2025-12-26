Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:16
O dia 26 de dezembro funciona como um botão de “reinício” energético. A Lua em Áries quebra a atmosfera contemplativa do Natal e reacende o fogo interno que muitos estavam sentindo apagar. É como se o céu dissesse: já sentiu, já chorou, agora levanta.
Essa é uma sexta-feira ideal para tomar decisões práticas, iniciar mudanças na rotina, movimentar o corpo e colocar planos em ação, mesmo que ainda imperfeitos. A energia favorece começos, não perfeição.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Os signos de Fogo ganham destaque natural. Já os signos de Terra conseguem usar essa força para organizar a vida. Ar se beneficia em iniciativas rápidas, e Água aprende que sentir não exclui agir.
O Universo deixa claro: a energia está disponível. A pergunta é se você vai usá-la para avançar ou gastar discutindo o que já passou.