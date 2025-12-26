Acesse sua conta
Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Depois do recolhimento emocional, o céu convida você a retomar o controle da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:16

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 26 de dezembro funciona como um botão de “reinício” energético. A Lua em Áries quebra a atmosfera contemplativa do Natal e reacende o fogo interno que muitos estavam sentindo apagar. É como se o céu dissesse: já sentiu, já chorou, agora levanta.

Essa é uma sexta-feira ideal para tomar decisões práticas, iniciar mudanças na rotina, movimentar o corpo e colocar planos em ação, mesmo que ainda imperfeitos. A energia favorece começos, não perfeição.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Os signos de Fogo ganham destaque natural. Já os signos de Terra conseguem usar essa força para organizar a vida. Ar se beneficia em iniciativas rápidas, e Água aprende que sentir não exclui agir.

O Universo deixa claro: a energia está disponível. A pergunta é se você vai usá-la para avançar ou gastar discutindo o que já passou.

