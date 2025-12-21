Acesse sua conta
Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 18:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare-se, porque a semana de Êta Mundo Melhor! vem carregada de emoção, vingança e grandes reviravoltas. Entre os dias 22 e 27 de dezembro, a novela das 6 entra em uma fase decisiva, com direito a mentiras sendo desmascaradas, romances ameaçados, apostas perigosas e até uma invasão à mansão de Candinho.

Logo no início da semana, Zulma acredita que finalmente conseguiu tirar Dita do caminho, mas seus planos começam a ruir quando a jovem chega à rádio e encanta Lourival com sua voz. A reação é imediata: Ernesto arma uma farsa, finge ter sido agredido e tenta destruir a reputação da cantora. O golpe, no entanto, não dura muito. Lúcio expõe a mentira publicamente, e Candinho jura vingança ao ver Dita ser injustiçada.

Enquanto isso, o passado volta a assombrar Estela. Ao ouvir a voz de Ernesto no rádio, ela passa mal e revive o trauma do acidente. Mesmo assim, a professora começa a se posicionar e, aos poucos, se aproxima de Túlio, colocando em risco seu noivado com Celso.

Nos capítulos seguintes, a situação de Dita parece irreversível, até Lourival prometer que vai salvar sua carreira. A esperança cresce quando Candinho decide levar Dita e as crianças para o sítio, mas Zulma faz de tudo para impedir a viagem. Paralelamente, Sandra e Ernesto seguem manipulando situações nos bastidores, enquanto Simbá começa a armar sua própria vingança.

Mas o descanso dura pouco. No sábado, o plano de Lourival entra em ação: Dita assume uma identidade secreta como Doris River, uma suposta cantora internacional que vai se apresentar na rádio. Enquanto Tales anuncia o show sem desconfiar da farsa, Sandra e Ernesto ultrapassam todos os limites e invadem a mansão de Candinho.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

