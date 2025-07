NOVELA DAS 6

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Personagem morreu no primeiro capítulo da nova novela das 6 que estreou nesta segunda-feira (30)

Uma ausência notável chamou atenção dos fãs logo na estreia de “Êta Mundo Melhor!”, nova novela das 18h da Globo. Débora Nascimento, que deu vida à personagem Filomena em “Êta Mundo Bom!” (2016), não retornou para a continuação. Na história original, Filó vivia um romance com Candinho (Sergio Guizé) e terminava feliz ao lado dele. Já na nova fase, a mocinha tem um destino trágico logo no primeiro capítulo: morre em um incêndio durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), o vilão que retorna à trama. >

De acordo com a nova narrativa, Filomena se reaproxima de Ernesto mesmo casada com Candinho e mãe de um bebê. Ao decidir fugir com o ex, ela acaba sendo vítima de um incêndio enquanto aguardava o vilão em uma casa na estrada. A tragédia marca o início do novo ciclo da novela, com Candinho iniciando uma jornada em busca do filho, que foi sequestrado.>