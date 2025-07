SAÚDE

Ícone do fisiculturismo mundial é internado nos EUA com infecção grave

Ronnie Coleman está sob cuidados intensivos, mas mostra sinais de melhora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de julho de 2025 às 12:31

Ronnie Coleman é internado nos EUA com infecção grave Crédito: Reprodução/Instagram

Considerado uma lenda viva do fisiculturismo, Ronnie Coleman (61) foi internado nos Estados Unidos após ser diagnosticado com uma infecção séria na corrente sanguínea. O ex-atleta, que já enfrentou diversas complicações de saúde ao longo dos últimos anos, está recebendo cuidados intensivos em uma unidade médica especializada desde o último final de semana.>

A informação foi divulgada oficialmente nesta terça-feira (01), por meio das redes sociais do próprio Ronnie. Segundo o comunicado assinado pela família Coleman, ele está em observação constante e segue com acompanhamento rigoroso por uma equipe médica dedicada.>

“Ronnie foi transferido para uma unidade médica especializada para receber o mais alto nível de cuidado disponível. Ele está atualmente sendo tratado para uma infecção na corrente sanguínea e permanece sob supervisão médica rigorosa e intensiva”, diz a nota.>

Ronnie Coleman, 'rei' do fisiculturismo 1 de 5

Apesar do estado ainda ser considerado grave, o texto aponta sinais encorajadores. “Houve progresso, e sua equipe médica está trabalhando ininterruptamente para apoiar sua recuperação”, completa a publicação.>

No domingo (30), o próprio Ronnie usou as redes para anunciar o cancelamento de uma viagem ao Reino Unido, onde participaria de eventos com fãs. Na ocasião, o ex-campeão explicou que teve uma emergência médica inesperada, mas que estava sendo bem assistido:>

"Sinto muito ter que dizer isso a vocês, mas não poderei ir ao Reino Unido esta semana como planejei. Infelizmente, tive uma emergência médica e precisei ficar aqui nos EUA para tratamento. Estou em ótimas mãos e me mantendo forte apesar de tudo. Voltarei melhor do que nunca”, declarou.>

Quem é Ronnie Coleman? >

Ronnie Coleman é um dos maiores nomes da história do fisiculturismo. Entre 1998 e 2005, ele conquistou oito títulos consecutivos no Mr. Olympia, o mais prestigiado torneio do esporte, sendo recordista ao lado de Lee Haney. Seu legado o consagrou como “o rei” do bodybuilding mundial.>

Desde sua aposentadoria, em 2007, Coleman passou a enfrentar sérios problemas de saúde. Em 1996, ele sofreu uma hérnia de disco durante um treino de agachamento, mas só procurou ajuda médica mais de uma década depois. Desde então, passou por 13 cirurgias, envolvendo costas, quadris e pernas.>