FAMOSOS

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

Atriz afirma que saída foi tranquila, feita em comum acordo com a Globo e o autor

Camila Queiroz, de 31 anos, falou pela primeira vez sobre sua ausência na novela Êta Mundo Melhor!, sequência do sucesso Êta Mundo Bom! (2016), da TV Globo. Em entrevista à revista Quem, a atriz esclareceu que a decisão de não retomar o papel de Mafalda não envolveu polêmicas ou desentendimentos, sendo fruto de uma conversa transparente e leve com o autor Walcyr Carrasco e a direção da emissora. >

"Conversei com o Walcyr, está tudo certo. Não houve atrito nem ruído. Foi uma escolha alinhada e tranquila", garantiu Camila, reforçando que a personagem ocupa um lugar especial em sua trajetória pessoal e profissional.>

Na narrativa, a ausência de Mafalda foi resolvida de forma sensível: ela deixa uma carta para Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) afirmando que está partindo com Romeu (Klebber Toledo) para viver longe da roça. O recurso dá um encerramento emocional ao casal, respeitando o espírito da novela original.>

A personagem marcou não apenas a carreira de Camila, mas também sua vida pessoal, já que foi nos bastidores de Êta Mundo Bom! que ela conheceu Klebber Toledo, hoje seu marido. "A Mafalda sempre vai ter um espaço especial no meu coração. Foi um divisor de águas, inclusive porque ali começou minha história com o Klebber", contou a atriz, emocionada.>

Mesmo com o carinho do público pelo casal, Camila explicou que nunca houve pressão para manter a imagem de “casal perfeito”. "As pessoas têm essa visão, mas somos um casal comum. A gente preserva muito a nossa vida íntima e isso ajuda", disse. Ainda assim, ela não poupa elogios ao companheiro: "O Klebber é realmente um príncipe, embora ele deteste que eu diga isso", brincou.>