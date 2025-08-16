Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:04
Já estamos na segunda quinzena de agosto, mas o mês ainda reserva uma surpresa que promete ser um ponto de virada para três signos. Antes que ele termine, um acontecimento inesperado pode provocar transformações significativas, trazendo à tona novas oportunidades e redirecionando trajetórias. Pode se manifestar como um encontro especial, uma proposta que altera os rumos da vida ou até mesmo um sinal evidente de que chegou a hora de agir.
Signos do Zodíaco
Escorpião
Escorpião pode atravessar um período marcante, repleto de emoção e intensidade. Uma oportunidade rara deve aparecer, exigindo uma decisão rápida, mas com grande potencial de sucesso.
Capricórnio
Capricórnio será surpreendido por um acontecimento que rompe a rotina e renova as energias. Será uma vivência capaz de reacender sonhos antigos, inspirar novos caminhos e dar novo ânimo para seguir adiante.
Touro
Touro encontrará algo inesperado que vai mexer tanto os sentimentos quanto os planos. Surge a possibilidade clara de dar início a uma fase de crescimento e transformação.
Este é um tempo de abrir espaço para o inesperado, pois a vida tende a revelar o extraordinário justamente quando não se espera.