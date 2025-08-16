APÓS TRANSPLANTES

João Silva revela detalhe importante sobre estado de saúde de Faustão

Filho do apresentador falou sobre o pai ao chegar à festa de Bruna Marquezine

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:46

João Silva e Faustão Crédito: Reprodução

João Silva foi um dos convidados para a festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Ao chegar ao local, o apresentador deu detalhes sobre o estado de saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão. O veterano, de 75 anos, passou recentemente por um transplante de fígado e um restransplante de rim.

"A recuperação está melhor do que o esperado. Ele está normal, tranquilo, recuperando. E assim, dentro do esperado foi bem melhor. Na verdade, uma cirurgia bem complicada. Mas está sendo ótimo, graças a Deus", afirmou João.

Faustão e filhos 1 de 22

Faustão já tinha feito um transplante de coração, em 2023, e um de rim, em 2024. Segundo o filho, ele está acordado. "Ele está super bem, a parte de não ter rejeição faz um caminho muito legal de pós-cirúrgico. A recuperação está ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos", falou o jovem.

João também falou que Bruna Marquezine mandou mensagens de apoio nas últimas semanas. "Ela é uma pessoa muito querida. Conheço há muito tempo, desde a época em que ela fez a Dança dos Famosos [em 2013, quando Faustão apresentava o Domingão do Faustão]. Acho ela uma pessoa muito bacana, com um coração muito bom. As mensagens que eu recebi dela nas últimas semanas até foram muito lindas. Está sempre mandando mensagem, perguntando [como Fausto está]. Isso é muito legal".



O apresentador também voltou a criticar o médico que disse que as 'chances de Faustão eram mínimas'. "Cara, eu acho uma tristeza, acho que quando a pessoa tá ali num canal replicando uma notícia, eu entendo, claro, é o que foi chegado. Mas eu fico muito triste, principalmente médico fazer isso né, que tem uma responsabilidade muito grande de tá fazendo um comentário desse […] Principalmente não me incomoda os perfis replicarem… o que me incomoda mais é o médico fazendo um comentário desse".