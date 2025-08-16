Acesse sua conta
Noivo diz nome da ex-namorada no altar e deixa convidados em choque: 'O pior pesadelo'

Rebecca Fildes afirmou que o noivo, Andrew, estava 'visivelmente nervoso, suando e tremendo'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:23

Noivo disse nome da ex-namorada no altar
Noivo disse nome da ex-namorada no altar Crédito: Reprodução

Já imaginou estar em seu próprio casamento e, na hora da troca de votos, ouvir seu noivo falar o nome da ex-namorada dele? A situação tensa aconteceu em uma cerimônia no Reino Unido e um vídeo que mostra o momento está viralizando nas redes sociais. 

A publicação foi feita pela própria noiva em questão, Rebecca Fildes. “Quando [seu] novo marido te chama pelo nome da ex-namorada”, escreveu. Nas imagens, é possível perceber que seu agora marido, Andrew Fildes, se confunde e a chama de "Sarah" - que é, justamente, o nome de uma ex do rapaz. Em entrevista, os dois explicaram o que aconteceu.

Segundo Rebecca, Andrew estava "visivelmente nervoso, suando e tremendo". Ele é instruído pelo padre a dizer: "Aceito você, Rebecca". Mas, quando tentou repetir a sentença, disse: "Aceito você, Sara", referindo-se a uma ex-namorada de dez anos atrás.

"Eu nem percebi quando disse isso. Rebecca apenas olhou para mim e eu pensei: 'O que eu disse errado?', até que ela me corrigiu", contou o noivo, ao jornal britânico "Daily Mail". "Meu irmão colocou a mão no rosto e meu filho balançou a cabeça e eu pensei: 'Claramente, entendi algo errado'", emendou.

O homem admitiu o peso da situação, mas tentou se justificar. "É o pior pesadelo dizer o nome da minha ex, mas, para ser justo, é o segundo nome de Rebecca, então eu confundi o nome dela enquanto falava (...) É só uma dessas coisas [que acontecem], mas é um nome bem comum. Embora seja minha ex, estamos separados há 10 anos".

Apesar do climão, Rebecca levou a situação com bom humor e caiu na risada assim que ouviu o nome errado. Na mesma hora, ela corrige: "Rebecca Sarah Joan Qureshi, como esposa". Em entrevista, ela disse que não deu muita importância com o deslize grave. "Temos o tipo de relacionamento em que não acho que ele tenha feito isso por qualquer outro motivo além de ter cometido um erro", afirmou.

"Eu simplesmente ri disso e ainda rimos disso. Continuo dizendo que ele me deve um casamento de verdade agora, no qual ele acerte o meu nome", assegurou.

@scalesfeathersandfur Oh dear ?#weddingday #weddingvowsgonewrong #nohedidnt ♬ original sound - bec_Fildes

