OBSERVAÇÃO

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Júpiter nasce no horizonte leste logo após o pôr do Sol e permanece visível até o amanhecer

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:10

Fenômeno astronômico: Júpiter ficar visível no céu a olho nu nos próximos dias Crédito: Divulgação

Durante a noite do próximo sábado (10) e a madrugada do domingo (11), um dos espetáculos mais marcantes do céu estará ao alcance de qualquer observador: o planeta Júpiter visível a olho nu durante toda a noite, em um fenômeno astronômico conhecido como oposição. A oposição ocorre quando Sol, Terra e Júpiter ficam aproximadamente alinhados no espaço, colocando o planeta gigante em posição oposta ao Sol no céu. Como resultado, Júpiter nasce no horizonte leste logo após o pôr do Sol e permanece visível até o amanhecer.





Para uma observação mais confortável, o ideal é aguardar cerca de uma hora após o pôr do Sol, quando o crepúsculo astronômico já terminou. Nesse momento, Júpiter aparece mais destacado no céu, especialmente se o horizonte leste estiver livre de prédios, árvores ou montanhas.

Ao longo da noite, o planeta ganha altura no céu e, por volta da meia-noite, atinge sua posição mais elevada ao cruzar o meridiano celeste, uma linha imaginária que passa pelo zênite. A partir daí, Júpiter segue lentamente em direção ao horizonte oeste, totalizando até 11 horas de observação.