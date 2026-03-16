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Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão

Internautas se revoltaram após sister protagonizar momento considerado desrespeitoso dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:36

Milena
Milena Crédito: Reprodução

A participante Milena voltou a se envolver em polêmica no BBB 26 e acabou virando alvo de críticas nas redes sociais. Internautas passaram a pedir a expulsão da sister após um episódio envolvendo Jonas durante a madrugada de domingo (15).

O momento aconteceu enquanto Jonas estava deitado conversando com Samira. Em determinado momento, Milena se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto do brother. Surpreso com a situação, ele reagiu imediatamente. “Pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito”, disse o participante.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
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BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou revolta entre alguns espectadores do reality. Parte do público considerou a atitude desrespeitosa e passou a defender que a produção deveria tomar alguma medida contra a sister.

“Merecia expulsão. Isso é uma agressão”, escreveu um internauta. “Milena é insuportável”, comentou outro. Alguns usuários ainda apontaram que a reação seria diferente caso a situação tivesse ocorrido ao contrário.

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A polêmica aumentou ainda mais na manhã desta segunda-feira (16), quando Milena voltou a causar dentro da casa. Em outro momento exibido nas redes, a participante matou uma barata que apareceu na cozinha e, em seguida, jogou o inseto em direção a Chaiany, Gabriela e Samira, que estavam sentadas no local.

O gesto também gerou críticas entre espectadores. “Jogar barata não é entretenimento”, escreveu um usuário na rede social X.

Até o momento, a produção do BBB 26 não se pronunciou sobre os episódios envolvendo a participante.

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