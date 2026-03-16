Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de março de 2026 às 13:36
A participante Milena voltou a se envolver em polêmica no BBB 26 e acabou virando alvo de críticas nas redes sociais. Internautas passaram a pedir a expulsão da sister após um episódio envolvendo Jonas durante a madrugada de domingo (15).
O momento aconteceu enquanto Jonas estava deitado conversando com Samira. Em determinado momento, Milena se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto do brother. Surpreso com a situação, ele reagiu imediatamente. “Pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito”, disse o participante.
Milena (BBB 26)
A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou revolta entre alguns espectadores do reality. Parte do público considerou a atitude desrespeitosa e passou a defender que a produção deveria tomar alguma medida contra a sister.
“Merecia expulsão. Isso é uma agressão”, escreveu um internauta. “Milena é insuportável”, comentou outro. Alguns usuários ainda apontaram que a reação seria diferente caso a situação tivesse ocorrido ao contrário.
A polêmica aumentou ainda mais na manhã desta segunda-feira (16), quando Milena voltou a causar dentro da casa. Em outro momento exibido nas redes, a participante matou uma barata que apareceu na cozinha e, em seguida, jogou o inseto em direção a Chaiany, Gabriela e Samira, que estavam sentadas no local.
O gesto também gerou críticas entre espectadores. “Jogar barata não é entretenimento”, escreveu um usuário na rede social X.
Até o momento, a produção do BBB 26 não se pronunciou sobre os episódios envolvendo a participante.