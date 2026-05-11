Construtoras começam a cobrir obras com bolhas gigantes do tamanho de prédios para solucionar problema histórico de engenharia

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:11
Já pensou passar pela rua e ver uma bolha colossal capaz de cobrir prédios? Apesar de excêntrico, isso é realidade. Na China, construtoras começaram a usar domos infláveis gigantes para cobrir grandes canteiros de obras.
O objetivo dessa estranha medida é criar um isolante entre o bairro e o canteiro de obra, reduzindo sujeira e barulho para o ambiente externo. Dentro dela, máquinas seguem trabalhando, enquanto a membrana ajuda a conter partículas no ar, ruídos e sujeira que iriam para ruas, prédios e comércio.
Domos chineses
Os domos são feitos com membranas resistentes, sustentadas por pressão de ar. Ventiladores mantêm a estrutura inflada, sem a necessidade de colunas no meio da obra. Ou seja, o canteiro fica coberto por uma grande cápsula.
Essa cobertura permite controlar melhor a circulação do ar, a temperatura interna e a dispersão de poeira, tanto dentro quanto fora da bolha.
Em Guangzhou, uma estrutura de quase 9 mil metros quadrados foi instalada sobre uma área de reforma. Segundo medições divulgadas pelo governo de Shenzhen, ela bloqueia até 99% da poeira e reduz o ruído em cerca de 90%.
Em Shenzhen, outro domo chegou a 40 metros de altura e cobriu mais de 12 mil metros quadrados. A estrutura inclui sistemas de pulverização, resfriamento e monitoramento inteligente.
Os domos usados na China costumam ter membranas de poliéster revestidas com PVDF, material resistente e usado em coberturas técnicas. Apesar das proporções, o desmonte é relativamente fácil e os domos podem ser reutilizados em outras obras.
As bolhas são esvaziadas e transformadas em uma grande lona dobrada que pode ser transportada em carretas comuns em canteiros de obra.
Apesar de parecer um problema menor, a sujeira advinda das obras não é responsável apenas por sujar a rua e os carros. Parte desse material vira material particulado, que pode entrar pelas vias respiratórias e causar complicações.
Uma revisão publicada no Journal of Building Engineering analisou 42 estudos e mostrou que o material particulado preocupa tanto trabalhadores quanto moradores do entorno. Segundo um dos estudos revisados, áreas ao redor de obras podem apresentar particulado 100 a 1000 vezes acima dos padrões comuns.
Em contato curto com as vias respiratórias, esse material pode causar irritação, chiado, falta de ar, alergia e ataques de asma, principalmente em crianças e idosos. O risco depende do tipo de material, do tamanho das partículas e do tempo de exposição.
Quando a exposição se repete, o problema pode ser mais sério. Partículas finas chegam fundo nos pulmões e materiais como concreto, areia e argamassa podem liberar sílica cristalina, associada a silicose, DPOC, câncer de pulmão e doença renal.