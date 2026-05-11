CONSTRUÇÃO CÍVIL

Construtoras começam a cobrir obras com bolhas gigantes do tamanho de prédios para solucionar problema histórico de engenharia

Estruturas infláveis reduzem poeira, barulho e sujeira em obras que funcionam no meio de grandes cidades



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:11

Ventiladores industriais erguem as superestruturas para manter o canteiro isolado do ambiente externo Crédito: Reprodução / YouTube / O Canal da Engenharia

Já pensou passar pela rua e ver uma bolha colossal capaz de cobrir prédios? Apesar de excêntrico, isso é realidade. Na China, construtoras começaram a usar domos infláveis gigantes para cobrir grandes canteiros de obras.

O objetivo dessa estranha medida é criar um isolante entre o bairro e o canteiro de obra, reduzindo sujeira e barulho para o ambiente externo. Dentro dela, máquinas seguem trabalhando, enquanto a membrana ajuda a conter partículas no ar, ruídos e sujeira que iriam para ruas, prédios e comércio.

Domos chineses 1 de 6

Como funcionam os domos infláveis?

Os domos são feitos com membranas resistentes, sustentadas por pressão de ar. Ventiladores mantêm a estrutura inflada, sem a necessidade de colunas no meio da obra. Ou seja, o canteiro fica coberto por uma grande cápsula.

Essa cobertura permite controlar melhor a circulação do ar, a temperatura interna e a dispersão de poeira, tanto dentro quanto fora da bolha.

Bolha em construção na cidade de Jinan, na província de Shandong Crédito: Reprodução / YouTube / O Canal da Engenharia

Em Guangzhou, uma estrutura de quase 9 mil metros quadrados foi instalada sobre uma área de reforma. Segundo medições divulgadas pelo governo de Shenzhen, ela bloqueia até 99% da poeira e reduz o ruído em cerca de 90%.

Em Shenzhen, outro domo chegou a 40 metros de altura e cobriu mais de 12 mil metros quadrados. A estrutura inclui sistemas de pulverização, resfriamento e monitoramento inteligente.

Os domos usados na China costumam ter membranas de poliéster revestidas com PVDF, material resistente e usado em coberturas técnicas. Apesar das proporções, o desmonte é relativamente fácil e os domos podem ser reutilizados em outras obras.

As bolhas são esvaziadas e transformadas em uma grande lona dobrada que pode ser transportada em carretas comuns em canteiros de obra.

Problema microscópico da poeira

Apesar de parecer um problema menor, a sujeira advinda das obras não é responsável apenas por sujar a rua e os carros. Parte desse material vira material particulado, que pode entrar pelas vias respiratórias e causar complicações.

Uma revisão publicada no Journal of Building Engineering analisou 42 estudos e mostrou que o material particulado preocupa tanto trabalhadores quanto moradores do entorno. Segundo um dos estudos revisados, áreas ao redor de obras podem apresentar particulado 100 a 1000 vezes acima dos padrões comuns.

Em contato curto com as vias respiratórias, esse material pode causar irritação, chiado, falta de ar, alergia e ataques de asma, principalmente em crianças e idosos. O risco depende do tipo de material, do tamanho das partículas e do tempo de exposição.